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Удар росіян по інтернату в Суджі: врятовано 84 цивільних осіб, 4 людини загинули (оновлено)

В інтернаті знаходилися цивільні, які готувалися до евакуації.

Удар росіян по інтернату в Суджі: врятовано 84 цивільних осіб, 4 людини загинули (оновлено)
РФ атакувала інтернат у Суджі
Фото: Скріншот відео Генштабу

Росіяни завдали авіаудару по інтрату у Суджі на Курщині. У закладі перебували десятки цивільних, які готувалися до евакуації.

"Сьогодні, 1 лютого, о 16:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано", – зазначили у Генштабі. 

На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Зазначається, що російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих.

"Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян", – наголосили у Генштабі. 

Оновлено. За даними Генштабу, станом на 22:00 тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню. На місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території РФ.

В ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи - загинули.

Всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

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