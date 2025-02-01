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ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл історичного центру Одеси

Ракетна атака спричинила серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель.

ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл історичного центру Одеси
Фото: UNESCO Ukraine

ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл об’єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій UNESCO.

В організації заявили, що ці повторювані атаки мають припинитися і закликали дотримуватися міжнародного права.

“Наша команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування. ЮНЕСКО найближчим часом направить місію”, – йдеться у повідомленні.

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ракетного удару по місту пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

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