ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл історичного центру Одеси

ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл об’єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій UNESCO.

В організації заявили, що ці повторювані атаки мають припинитися і закликали дотримуватися міжнародного права.

“Наша команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування. ЮНЕСКО найближчим часом направить місію”, – йдеться у повідомленні.

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ракетного удару по місту пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.