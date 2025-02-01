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Мешканцям Херсонщини нагадали про небезпеку мін-“пелюсток”

Невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття, становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей. 

Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області, зазначають в обласній військовій адміністрації.

Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей. 

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“Важливі поради, які допоможуть вберегтися від цієї небезпеки, надає проєкт Dovidka.info та фахівці Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області”, ‒ зазначили в ОВА.

Українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій, вони виявили і знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів.

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