Мешканцям Херсонщини нагадали про небезпеку мін-“пелюсток”

Невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття, становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей.

Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області, зазначають в обласній військовій адміністрації.

Особливо небезпечні міни-“пелюстки” – невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття і становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей.

“Важливі поради, які допоможуть вберегтися від цієї небезпеки, надає проєкт Dovidka.info та фахівці Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області”, ‒ зазначили в ОВА.

Українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій, вони виявили і знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів.