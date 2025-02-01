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Українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій

Сапери виявили і знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів.

Українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій
Розмінування земель Харківщини
Фото: ДСНС

Упродовж січня підрозділи з розмінування Міноборони України очистили від вибухонебезпечних предметів понад 8,7 гектарів деокупованих територій.

Про це інформує Міноборони України.

Зокрема, сапери розмінували 8 682.14 га земель сільськогосподарського призначення та 11.38 км автомобільних доріг.

У січні сапери виявили та знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів. Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 888 одиниць.

Станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності сягнула 80. Упродовж місяця їхня кількість збільшилась на 9 операторів.

  • Найближчим часом Коаліція спроможностей з розмінування України здійснить перші у 2025 році закупівлі для потреб звільнення українських територій від вибухонебезпечних предметів на суму понад 30 млн євро. 
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