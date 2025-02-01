Українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій

Станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності сягнула 80. Упродовж місяця їхня кількість збільшилась на 9 операторів.

У січні сапери виявили та знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів. Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 888 одиниць.

Про це інформує Міноборони України.

Упродовж січня підрозділи з розмінування Міноборони України очистили від вибухонебезпечних предметів понад 8,7 гектарів деокупованих територій.

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