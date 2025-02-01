Унаслідок авіаудару РФ по Сумщині загинули троє поліцейських

В ніч на 1 лютого російська армія завдала авіаудару по Юнаківській громаді Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок авіаудару загинули двоє патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського.

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом", — ідеться у повідомленні.