Унаслідок авіаудару РФ по Сумщині загинули троє поліцейських

В ніч на 1 лютого російська армія завдала авіаудару по Юнаківській громаді Сумщини.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Унаслідок авіаудару загинули двоє патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського.
"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом", — ідеться у повідомленні.
- Уночі та вранці 1 лютого російські окупанти обстрілювали Сумщину п’ять разів. Зфіксовано 12 вибухів.