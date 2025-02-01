ОВА: за добу росіяни запустили по Харківщині шіть ракет та 17 безпілотників

З Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 20 людей.

За минулу добу російська армія атакувала цивільних людей та об'єкти інфраструктури Харківської області 6 ракетами та 17 безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За добу ворог скерував по цивільних людях та об‘єктах інфраструктури 17 БПЛА та 6 ракет", — ідеться у повідомленні.

31 січня о 07:42 у Холодногірському районі Харкова внаслідок падіння уламків збитого БПЛА пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждали 4 людини. Серед них 38-річний чолові та жінки віком 64, 60 і 77 років.

Госпіталізовані двоє: чоловік та 64-річна жінка, вони отримали вибухові поранення та опіки. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Унаслідок ворожої атаки загинула 60-річна жінка.

Також 1 лютого о 7:30 внаслідок обстрілу БПЛА "Шахед" у с. с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківського району горіли гараж та два авто. А в с. Нова Водолага Нововодолазької громади внаслідок падіння БПЛА "Шахед" пошкоджено виробничі споруди.

Уночі 31 січня внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено скління та дах будівлі селищної ради у Пісках Радьківських Борівської громади Ізюмського району.

У Куп’янську вдень 31 січня внаслідок обстрілу з дрона пошкоджено фасад, літній майданчик та скління будівлі кафе. Внаслідок вранішнього обстрілу в місті горіла господарча споруда. Постраждали 84-річна жінка і 46-річний чоловік. А в селі Осиново Куп’янської громади внаслідок атаки БПЛА "Молнія" пошкоджено дорожнє покриття.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 20 людей.