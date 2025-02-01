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ОВА: за добу росіяни запустили по Харківщині шіть ракет та 17 безпілотників

З Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 20 людей.

ОВА: за добу росіяни запустили по Харківщині шіть ракет та 17 безпілотників
наслідки російського обстрілу Харківщини 21 січня 2025 року

За минулу добу російська армія атакувала цивільних людей та об'єкти інфраструктури Харківської області 6 ракетами та 17 безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За добу ворог скерував по цивільних людях та об‘єктах інфраструктури 17 БПЛА та 6 ракет", — ідеться у повідомленні.

31 січня о 07:42 у Холодногірському районі Харкова внаслідок падіння уламків збитого БПЛА пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждали 4 людини. Серед них 38-річний чолові та жінки віком 64, 60 і 77 років. 

Госпіталізовані двоє: чоловік та 64-річна жінка, вони отримали вибухові поранення та опіки. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Унаслідок ворожої атаки загинула 60-річна жінка.

Також 1 лютого о 7:30 внаслідок обстрілу БПЛА "Шахед" у с. с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківського району горіли гараж та два авто. А в с. Нова Водолага Нововодолазької громади внаслідок падіння БПЛА "Шахед" пошкоджено виробничі споруди. 

Уночі 31 січня внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено скління та дах будівлі селищної ради у Пісках Радьківських Борівської громади Ізюмського району.

У Куп’янську вдень 31 січня внаслідок обстрілу з дрона пошкоджено фасад, літній майданчик та скління будівлі кафе. Внаслідок вранішнього обстрілу в місті горіла господарча споруда. Постраждали 84-річна жінка і 46-річний чоловік. А в селі Осиново Куп’янської громади внаслідок атаки БПЛА "Молнія" пошкоджено дорожнє покриття.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 20 людей.

  • Харків: уранці 1 лютого російська армія атакувала "шахедом" Холодногірський район міста. Унаслідок атаки п'ятеро людей поранені, загинула 60-річна жінка. Частково зруйнований приватний будинок, ще 16 будинків зазнали пошкоджень. 
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