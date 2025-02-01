Через ракетну атаку РФ у 7 областях вводять аварійні відключення світла, Укренерго

До переліку ввійшли центральні та східні регіони.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

РФ уранці 1 лютого завдала ракетного удару по Україні. В зв'язку з ворожим обстрілом "Укренерго" застосовує превентивні відключення світла.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

"У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення", — ідеться у повідомленні.