Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Сьогодні, 31 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська та Шосткинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 101 вибух.

По Краснопільській громаді росіяни били артилерією та дронами, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Також приватний будинок та автомобіль були пошкоджені у Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та дронами.

Миропільську та Есманьську громади армія РФ атакувала мінометами та дронами.

Також дронами загарбники атакували і Путивльську, Хотінську та Новослобідську громади.