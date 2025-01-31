Єрмак: ще двох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію України двох дітей, які все життя прожили в окупації.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Рідне місто Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Виховувала дітей бабуся — батько загинув, а матір було позбавлено батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше. Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько», - розповів глава Офісу Президента.
- Днями радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Дарія Зарівна повідомила, що із Росії вдалося повернути 1037 незаконно вивезених українських дітей, понад 450 дітей - лише за останній рік.
- 28 січня додому потрапили ще п'ятеро українських дітей віком від 1,5 до 18 років, які тривалий час перебували під російською окупацією.