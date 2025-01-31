Єрмак: ще двох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію України двох дітей, які все життя прожили в окупації.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак звільнені з окупації українські діти

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Рідне місто Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Виховувала дітей бабуся — батько загинув, а матір було позбавлено батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше. Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько», - розповів глава Офісу Президента.