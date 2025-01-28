З окупації повернули ще 5 дітей, зокрема доньку звільненої з полону військовослужбовиці

Повернененим дітям від 1,5 до 18 років.

Сьогодні, 28 січня, у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще п'ятьох українських дітей віком від 1,5 до 18 років, які тривалий час перебували під російською окупацією.

Про це повідомила у телеграмі радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Серед повернених – 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. Поки мати була в неволі, її родина змушена була приховувати наміри про виїзд, щоб не нашкодити їй.

Також повернувся додому 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів весь цей час таємно навчався в українській онлайн-школі.

Ще приїхав 17-річний юнак, який, маючи тверду проукраїнську позицію, особисто звернувся по допомогу, щоб вирватися з окупації та продовжити будувати майбутнє в Україні. Своє повноліття він зустрів вже вдома.

"Кожне повернення – це складна операція, яка вимагає координації багатьох зусиль. Особлива подяка команді Офісу Омбудсмана за організацію рятувальної місії та безпечне повернення наших дітей з окупації", – написала Зарівна.