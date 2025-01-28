У Харківській області через агресію РФ постраждали 5 осіб, серед них – дев'ятирічна дитина.

Про це повідомили у ОВА.

На світанку 28 січня, о 04:13 у Роганській ТГ Харківського району унаслідок падіння БпЛА "Шахед" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.

Перед цим у Київському районі Харкова на відкритій території виявили уламки збитого БПЛА типу "Герань-2".

Після опівночі у Новобаварському районі Харкова унаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Дві людини отримали гості реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчина.

Сьогодні близько 04:13 у с.Шестакове Чугуївського району унаслідок влучання в землю БПЛА «ГЕРАНЬ-2» горів зруйнований приватний будинок.

Фото: Харківська ОВА наслідки обстрілу Харківщини

Фото: Харківська ОВА наслідки російської атаки

Вчора у Куп'янську унаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено складське приміщення цивільного підприємства.

У с.Кіндрашівка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували.

У с.Златопіль на відкритій території в полі виявили збитий БпЛА типу "Шахед".

На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 89 людей (4 дитини).