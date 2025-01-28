У Харківській області через агресію РФ постраждали 5 осіб, серед них – дев'ятирічна дитина.
Про це повідомили у ОВА.
На світанку 28 січня, о 04:13 у Роганській ТГ Харківського району унаслідок падіння БпЛА "Шахед" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.
Перед цим у Київському районі Харкова на відкритій території виявили уламки збитого БПЛА типу "Герань-2".
Після опівночі у Новобаварському районі Харкова унаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Дві людини отримали гості реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчина.
Сьогодні близько 04:13 у с.Шестакове Чугуївського району унаслідок влучання в землю БПЛА «ГЕРАНЬ-2» горів зруйнований приватний будинок.
Вчора у Куп'янську унаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено складське приміщення цивільного підприємства.
У с.Кіндрашівка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували.
У с.Златопіль на відкритій території в полі виявили збитий БпЛА типу "Шахед".
- На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 89 людей (4 дитини).
- У Куп'янську з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих унаслідок російського удару.