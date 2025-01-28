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На Харківщині через агресію РФ постраждали 5 осіб, серед них – дев'ятирічна дитина

Окупанти атакували область дронами.

На Харківщині через агресію РФ постраждали 5 осіб, серед них – дев'ятирічна дитина
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області через агресію РФ постраждали 5 осіб, серед них – дев'ятирічна дитина.

Про це повідомили у ОВА. 

На світанку 28 січня, о 04:13 у Роганській ТГ Харківського району унаслідок падіння БпЛА "Шахед" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.

Перед цим у Київському районі Харкова на відкритій території виявили уламки збитого  БПЛА типу "Герань-2".

Після опівночі у Новобаварському районі Харкова унаслідок удару БПЛА типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Дві людини отримали гості реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчина. 

Сьогодні близько 04:13 у с.Шестакове Чугуївського району унаслідок влучання в землю БПЛА «ГЕРАНЬ-2» горів  зруйнований приватний будинок.

наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
наслідки обстрілу Харківщини
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
наслідки російської атаки

Вчора у Куп'янську унаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено складське приміщення цивільного підприємства.

У с.Кіндрашівка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували. 

У с.Златопіль на відкритій території в полі виявили збитий БпЛА типу "Шахед".

  • На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 89 людей (4 дитини).

  • У Куп'янську з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих унаслідок російського удару.
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