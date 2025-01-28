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Вісім населених пунктів Запоріжжя постраждали від російських атак, поранені люди

Окупанти поранили чотирьох людей. 

Вісім населених пунктів Запоріжжя постраждали від російських атак, поранені люди
Наслідки обстрілів у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Дві жінки та два чоловіки отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району Запорізької області. 

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 362 удари по 8 населених пунктах.8 авіаційних обстрілів ворог здійснив по Степногірську.

202 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Новоданилівку та Новодарівку.

145 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Надійшло 35 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автівок та освітнього закладу.

  • У січні зі Степногірська та Таврійського у Запорізькій області евакуювали 13 мешканців.
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