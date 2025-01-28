У двох районах Черкащини тривалість тривог скоротилася вдвічі завдяки роздільному оповіщенню

Об'єкти економіки, освітні установи та підприємства змогли працювати більше.

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у спілкуванні з "Укрінформом" поділився результатами пілотного проєкту диференційованого оповіщення про повітряну тривогу.

За словами посадовця, після запуску тестування системи, яка обмежує тривогу районом, а не всією областю, на Звенигородщині та Уманщині тривалість небезпеки скоротилася удвічі. Це дозволило економічним об'єктам, підприємствам та освітнім установам працювати більше та забезпечити безперервність процесів.

Табурець підкреслив, що новація стосується лише тривог, пов'язаних з активністю ворожих безпілотників. В разі небезпеки ракетного удару сповіщення про необхідність пройти в укриття отримують жителі всієї території області.

Після Черкащини систему роздільного сповіщення також почали тестувати у Житомирській області.