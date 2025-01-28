Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
"Не відповідає дійсності": ГУР спростувало поширену в медіа інформацію про заяву Буданова на закритій зустрічі в Раді
"Не відповідає дійсності": ГУР спростувало поширену в медіа інформацію про заяву Буданова на закритій зустрічі в Раді
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
ГоловнаСуспільствоВійна

У двох районах Черкащини тривалість тривог скоротилася вдвічі завдяки роздільному оповіщенню

Об'єкти економіки, освітні установи та підприємства змогли працювати більше.

У двох районах Черкащини тривалість тривог скоротилася вдвічі завдяки роздільному оповіщенню
Фото: BBC

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у спілкуванні з "Укрінформом" поділився результатами пілотного проєкту диференційованого оповіщення про повітряну тривогу.

За словами посадовця, після запуску тестування системи, яка обмежує тривогу районом, а не всією областю, на Звенигородщині та Уманщині тривалість небезпеки скоротилася удвічі. Це дозволило економічним об'єктам, підприємствам та освітнім установам працювати більше та забезпечити безперервність процесів.

Табурець підкреслив, що новація стосується лише тривог, пов'язаних з активністю ворожих безпілотників. В разі небезпеки ракетного удару сповіщення про необхідність пройти в укриття отримують жителі всієї території області.

Після Черкащини систему роздільного сповіщення також почали тестувати у Житомирській області.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies