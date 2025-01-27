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Генштаб: більше половини боєзіткнень відбулись на Покровському напрямку

Також активні бойові дії точились на Торецькому та Курському напрямках.

Генштаб: більше половини боєзіткнень відбулись на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 27 січня відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 43 КАБ, понад 820 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі. Наші оборонці вже відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори, наразі всі боєзіткнення завершені.

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Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 77 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дванадцять боєзіткнень – тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. Ворог завдав авіаційного удару КАБами по Запорізькому.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував наших захисників в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова, в той же час завдав авіаудару в районі Степногірська.

Тричі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Тринадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, один з яких триває до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 222 артилерійських обстріли, зокрема, два - із реактивних систем залпового вогню, завдав 19 авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Сьогодні слід відзначити воїнів 102-ої окремої бригади територіальної оборони, 79-го прикордонного загону, 3-ої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, 46-ої окремої аеромобільної бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

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