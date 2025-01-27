Армія РФ сім разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області

Також під обстрілами опинився Синельниківський район.

Упродовж дня 27 січня російська армія сім разів атакувала з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

"Сім разів протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину з артилерії. Спрямував на район і дрон-камікадзе. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади", — повідомляє Лисак.

За словами очільника ОВА, з п’яти чоловіків, постраждалих вранці у Нікополі, в лікарні залишається один. У 31-річного пацієнта осколкове поранення. Стан середньої тяжкості.

Окрім промислового підприємства, пошкоджені приватний будинок, сонячні панелі, лінія електропередач.

Також ворог двічі вдарив по Синельниківщині. Пошкоджені 6 приватних осель та газогін. Інформація уточнюється.