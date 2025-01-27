На Краматорському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони на мотоциклах

Після невдалої спроби окупанти відправили на штурм ще одну мотоциклетну групу і танк. Їх також знищили.

На Краматорському напрямку підрозділи штурмової бригади успішно відбили спробу окупантів здійснити мотоциклетний штурм.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Російське командування залучило до штурму мотоциклетну групу у складі 4-ох кросбайків. Розраховуючи на швидкість та маневровість мотоциклів, ворог планував непомітно обійти наші позиції та завдати удару з неочікуваного напрямку.

Завдяки вчасній роботі аеророзвідки, плани окупантів було зірвано. Оператори дронів вчасно виявили ворожу групу та скоординували вогонь для її знищення.

"Спочатку по мотоциклістах відпрацювала артилерія, а для остаточної ліквідації ворожої групи використали FPV-дрони. Влучним ударом було знищено штурмовика, що змусило решту мотоциклістів зупинитися та шукати укриття", — ідеться у повідомленні.

Після невдалої спроби штурму окупанти відправили на підкріплення додаткову мотоциклетну групу і танк. Їх також знищили.