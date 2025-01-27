Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
ГоловнаСуспільствоВійна

На Краматорському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони на мотоциклах

Після невдалої спроби окупанти відправили на штурм ще одну мотоциклетну групу і танк. Їх також знищили.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони на мотоциклах
Фото: скріншот

На Краматорському напрямку підрозділи штурмової бригади успішно відбили спробу окупантів здійснити мотоциклетний штурм. 

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Російське командування залучило до штурму мотоциклетну групу у складі 4-ох кросбайків. Розраховуючи на швидкість та маневровість мотоциклів, ворог планував непомітно обійти наші позиції та завдати удару з неочікуваного напрямку. 

Завдяки вчасній роботі аеророзвідки, плани окупантів було зірвано. Оператори дронів вчасно виявили ворожу групу та скоординували вогонь для її знищення.

"Спочатку по мотоциклістах відпрацювала артилерія, а для остаточної ліквідації ворожої групи використали FPV-дрони. Влучним ударом було знищено штурмовика, що змусило решту мотоциклістів зупинитися та шукати укриття", — ідеться у повідомленні.

Після невдалої спроби штурму окупанти відправили на підкріплення додаткову мотоциклетну групу і танк. Їх також знищили. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies