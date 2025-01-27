У "Дію" повернули послугу перереєстрації авто. Тепер знову можна купити чи продати автомобіль за допомогою застосунку.

Про це повідомила пресслужба "Дії" та Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Призначайте зустріч з покупцем або продавцем у зручний час та в зручному місці. Кілька хвилин у Дії, обмін ключами й грошима — і готово. Новий техпаспорт підтягнеться в Дії одразу, а фізичний надійде поштою", – написав Федоров.

Сервісний центр МВС отримає запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в "Дію", а пластиковий техпаспорт і нові номери можна буде забрати із пошти.

Для користування сервісом необхідно клікнути декілька разів у "Дії" і на зручний час запланувати розрахунок за авто. Сервіс автоматично перевірить автомобіль, покупця та продавця, тож Дія не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.

"До речі, купівля авто з Дією — це ще й можливість вибрати ексклюзивні номери серії DI. Такі можна отримати лише при купівлі авто через Дію", – зазначив Федоров.

Він також анонсував "не один крутий сервіс для водіїв" у "Дії" упродовж цього року.