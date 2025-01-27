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У "Дію" повернули послугу перереєстрації авто

Новий техпаспорт підтягнеться в "Дії" одразу, а фізичний надійде поштою.

У "Дію" повернули послугу перереєстрації авто
Дія
Фото: Пресслужба Дії

У "Дію" повернули послугу перереєстрації авто. Тепер знову можна купити чи продати автомобіль за допомогою застосунку. 

Про це повідомила пресслужба "Дії" та Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

"Призначайте зустріч з покупцем або продавцем у зручний час та в зручному місці. Кілька хвилин у Дії, обмін ключами й грошима — і готово. Новий техпаспорт підтягнеться в Дії одразу, а фізичний надійде поштою", – написав Федоров. 

Сервісний центр МВС отримає запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в "Дію", а пластиковий техпаспорт і нові номери можна буде забрати із пошти. 

Для користування сервісом необхідно клікнути декілька разів у "Дії" і на зручний час запланувати розрахунок за авто. Сервіс автоматично перевірить автомобіль, покупця та продавця, тож Дія не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено. 

"До речі, купівля авто з Дією — це ще й можливість вибрати ексклюзивні номери серії DI. Такі можна отримати лише при купівлі авто через Дію", – зазначив Федоров. 

Він також анонсував "не один крутий сервіс для водіїв" у "Дії" упродовж цього року. 

  • "Дія" припинила надання близько 20 різноманітних послуг після того, як єдині державні реєстри Міністерства юстиції зазнали найбільш масованої російської кібератаки. 
  • Раніше у Мін'юсті повідомили про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри.
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