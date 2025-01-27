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На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які планували "підкоріти" річку Тису

Трьом із затриманих була потрібна допомога, бо вони порізали руки, долаючи паркан з єгози.

На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які планували "підкоріти" річку Тису
Затримані нелегали біля Тиси
Фото: ДПСУ

Шістьох порушників кордону затримали учора прикордонники Мукачівського загону на березі Тиси у Закарпатській області. 

Про це повідомили у ДПСУ. 

Чоловіки намагалися потрапити у Румунію та Угорщину і для перетину кордону обрали темний час доби, адже вважали, що так вони зможуть залишитися непомітними для прикордонних нарядів. 

Чотирьох осіб зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону з Угорщиною. Група реагування від відділу прикордонної служби «Вилок» затримали їх одразу після подолання загороджувального паркану. Трьом із затриманих була потрібна допомога, оскільки, долаючи паркан з єгози, вони порізали руки.

Порушники кордону пошкодили руки
Фото: ДПСУ
Порушники кордону пошкодили руки

Чоловіки повідомили, що усі вони є жителями Черкащини. У Тису збиралися лізти за вказівками переправників, які запевнили, що річка мілка й абсолютно безпечна. 

За такі обіцянки чоловіки віддали ділкам «аванс» по 2500 доларів США за кожного. Кінцеву ціну за послуги їм повинні були повідомити у випадку успішного перепливання водойми, з якої від початку повномасштабного вторгнення витягнули 44 потопельники.

Ще два відчайдухи – закарпатець та житель Херсонщини, самотужки склали маршрут незаконного перетинання кордону з України в Румунію через Тису та спробували втілити свій план у життя на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків». Наряд затримав спритників на околиці села Луг, за 30 метрів до кордону.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, справи скеровано до суду.

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