Затримали росіянина, який корегував удари ворога на Лиманському напрямку

Чоловік приїхав в Україну за декілька днів до вторгнення начебто до дочки.

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб на Донеччині. Ним виявився 56-річний громадянин РФ, який коригував удари ворога по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Уродженець Слов’янська тривалий час проживав у Москві, але за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України повернувся на Донеччину начебто для відвідин доньки.

Фото: СБУ Паспорт росіянина

Після 24 лютого 2022 року він проживав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя. Улітку 2024 року агента "активувала" ФСБ і дала завдання провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті. Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відслідковував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ.

Отриману інформацію він передавав російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ.

Як встановило розслідування, згодом ФСБ обіцяла своєму поплічнику евакуювати його до Москви. Але співробітники української спецслужби викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали. Разом з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російською спецслужбою.Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.