Росія атакувала Україну 104 ударними дронами, ППО працювала у 10 областях

Вдалося збити 57 безпілотників, ще 39 – не досягли цілей.

У ніч на 27 січня 2025 року (із 20.00 26 січня) Росія атакувала територію України 104-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Як повідомили у Повітряних силах, ворог запускав дрони із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, та із Чауди у Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили