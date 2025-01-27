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Учора в Херсонській області росіяни вбили одну людину, двох поранили

Ворог атакував дроном велосипедиста, внаслідок чого він загинув. 

Учора в Херсонській області росіяни вбили одну людину, двох поранили
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області російська армія вчора вбила одну людину, ще двоє були поранені. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Молодіжне, Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Розлив, Янтарне, Велетенське, Надеждівка, Іванівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Тягинка, Зміївка, Червоний Маяк, Дудчани, Милове, Шляхове, Гаврилівка, Ольгівка, Монастирське, Республіканець, Осокорівка, Бургунка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Теlegram голова ОВА Прокудін. 

"російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль", – сказав він. 

Згідно з учорашнім повідомленням голови ОВА, загиблим є чоловік 45 років, якого росіяни атакували дроном коли він їхав на велосипеді біля села Розлив. 

Також ворог поранив вчора дроном чоловіка в Корабельному районі Херсона, повідомляли в ОВА. Росіяни щоденно б'ють по мешканцях Херсона та області безпілотниками. 

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