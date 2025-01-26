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Генштаб ЗСУ розповів про атаку на склади зберігання ударних БпЛА в Орловській області Росії

Попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже атакуватимуть Україну.

Генштаб ЗСУ розповів про атаку на склади зберігання ударних БпЛА в Орловській області Росії
оператор дрона
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ розповів про обстріл складів зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.

За інформацією командування, по цілях відпрацювали підрозділи Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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«Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни», - заявив Генштаб.

Командування додало, що «бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме».

  • У тимчасово окупованому Криму та низці російських областей ввечері 23 січня почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників. Місцева влада підтвердила атаку в Рязанській, Брянський, Саратівській, Курській, Ростовській, Московській, Бєлгородській, Воронезькій, Орловській, Липецькій областях. Вибухало і в Москві.
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