Генштаб ЗСУ розповів про атаку на склади зберігання ударних БпЛА в Орловській області Росії

Попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже атакуватимуть Україну.

Генеральний штаб ЗСУ розповів про обстріл складів зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.

За інформацією командування, по цілях відпрацювали підрозділи Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни», - заявив Генштаб.

Командування додало, що «бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме».