Генштаб ЗСУ розповів про атаку на склади зберігання ударних БпЛА в Орловській області Росії

Генеральний штаб ЗСУ розповів про обстріл складів зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.
За інформацією командування, по цілях відпрацювали підрозділи Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
«Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни», - заявив Генштаб.
Командування додало, що «бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме».
- У тимчасово окупованому Криму та низці російських областей ввечері 23 січня почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників. Місцева влада підтвердила атаку в Рязанській, Брянський, Саратівській, Курській, Ростовській, Московській, Бєлгородській, Воронезькій, Орловській, Липецькій областях. Вибухало і в Москві.