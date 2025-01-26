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Росіяни завдали авіаударів по Куп'янську на Харківщині

Інформації про постраждалих немає.

Росіяни завдали авіаударів по Куп'янську на Харківщині
Фото: EPA/UPG

У неділю, 26 січня, російська армія завдала авіаударів по Куп'янську Харківської області. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач", — зазначає він. 

Інформації щодо постраждалих наразі немає. На місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.

  • 25 січня та вночі 26 січня російська армія атакувала з безпілотників чотири райони Харкова. Унаслідок обстрілів троє людей зазнали гострої реакції на стрес.
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