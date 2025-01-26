Інформації щодо постраждалих наразі немає. На місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.

"Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач", — зазначає він.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У неділю, 26 січня, російська армія завдала авіаударів по Куп'янську Харківської області.

Інформації про постраждалих немає.

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