У неділю, 26 січня, російська армія завдала авіаударів по Куп'янську Харківської області.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач", — зазначає він.
Інформації щодо постраждалих наразі немає. На місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.
- 25 січня та вночі 26 січня російська армія атакувала з безпілотників чотири райони Харкова. Унаслідок обстрілів троє людей зазнали гострої реакції на стрес.