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Ворог атакував дронами Харків. Є пошкодження

Троє цивільних зазнали гострої реакції на стрес. 

Ворог атакував дронами Харків. Є пошкодження
обстріли Харкова
Фото: Олег Синєгубов

Протягом доби російська армія атакувала житлові райони Харкова безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед".

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під ворожими ударами опинилися Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони Харкова. 

Унаслідок обстрілів гостру реакцію на стрес отримали три людини. Пошкоджені більше 10 автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель.   Внаслідок нічного удару "Шахеда" близько 04:43 уночі 25 січня, в Основ'янському районі  пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків. Постраждалих немає.

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