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Російські окупанти понад 320 разів атакували Запорізьку область

Під обстрілами опинилися 13 населених пунктів області.

Російські окупанти понад 320 разів атакували Запорізьку область
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 325 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив авіаційний удар по Малій Токмачці. 184 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Преображенку, Білогірʼя, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. 2 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Малу Токмачку. 

138 артобстрілів завдано по території Лобкового, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

Загалом надійшло 57 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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