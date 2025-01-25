Головне за суботу, 25 січня: атака дронів на Харків, майже 160 боєзіткнень, заяви двох президентів

Російська армія атакувала Холодногірський та Шевченківський райони Харкова ударними дронами.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, унаслідок удару БпЛА по Холодногірському району у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. Є постраждалі: двом жінкам та чоловікові надали медичну допомогу.

Також зафіксовано ще один удар ворожого дрона "Молнія" у Шевченківському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі люди та автівки. На місці влучання виникла пожежа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 січня відбулося 159 боїв.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 32 ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора, сім боєзіткнень станом на 22 годину ще тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 січня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із президенткою Молдови Майєю Санду, пишуть Укрінформ та РБК-Україна. За словами глави держави, це питання він вже обговорював із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Швейцарії.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Мая Санду виступили зі спільною заявою, де засудили припинення поставок російського газу до Придністров'я і підтвердили здатність двох країн забезпечити енергозабезпечення регіону.

"Рішуче засудили навмисне припинення Російською Федерацією поставок газу в Придністровський регіон Республіки Молдова, що спричинило гуманітарну кризу. Сторони підтвердили свою прихильність і спроможність забезпечити термінові та конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб мешканців Придністровського регіону, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг", — ідеться в заяві.

Також президенти висловили рішучу готовність до спільних кроків, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки та диверсифікацію джерел енергії для забезпечення стабільності енергопостачання та збереження незалежності від зовнішніх впливів.

Звільнені з полону в результаті операції Головного управління розвідки та МЗС України українські моряки прибули додому в Одесу, повідомляє ГУР.

“Те, що сьогодні відбулось – результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Спецоперацію реалізовано за дорученням президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман”, – сказала представниця ГУР Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків в Одеській ОДА.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством закордонних справ повернули додому трьох моряків, членів екіпажу судна Galaxy Leader, які перебували у полоні єменських хуситів 14 місяців – з листопада 2023 року.

З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого викрила СБУ. Психіатр-мільйонер планував придбати віллу у Туреччині за €650 тисяч, інформують джерела LB.ua у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, Олег Друзь після купівлі 4 елітних BMW, 3 квартир і маєтка під Києвом планував придбати ще віллу у Туреччині за €650 тисяч.

У 2024 він двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити триповерхову віллу з басейном. Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Докладніше – в новині.

У суботу, 25 січня, Сенат США затвердив Крісті Ноем на посаді міністра внутрішньої безпеки, передає CNN.

53-річна Крісті Ноем обіймала посаду губернатора Південної Дакоти з 2019 року та є колишнім законодавцем штату та членом Конгресу чотири терміни. Тепер їй буде доручено очолити національну безпеку, розгалужений департамент, який контролює такі агентства, як митна та прикордонна служба США, імміграційна та митна служба, Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями та Секретна служба США.

У заяві після суботнього голосування Ноем сказала, що пріоритетом буде безпека південного кордону та виправлення «нашої зламаної імміграційної системи».

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!