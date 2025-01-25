Крісті Ноем – давній союзник Трампа. Це відомство має відігравати центральну роль у обіцяній президентом США боротьбі з нелегальною міграцією.

У суботу, 26 січня, Сенат США затвердив Крісті Ноем на посаді міністра внутрішньої безпеки, передає CNN.

Кандидатка отримала підтримку від представників обох партій, 59-34.

53-річна Крісті Ноем обіймала посаду губернатора Південної Дакоти з 2019 року та є колишнім законодавцем штату та членом Конгресу чотири терміни.

Тепер їй буде доручено очолити національну безпеку, розгалужений департамент, який контролює такі агентства, як митна та прикордонна служба США, імміграційна та митна служба, Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями та Секретна служба США.

У заяві після суботнього голосування Ноем сказала, що пріоритетом буде безпека південного кордону та виправлення «нашої зламаної імміграційної системи».