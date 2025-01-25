У США двоє громадян КНДР та їхні спільники шахрайством "отримали роботу" у понад 60 компаніях

У США двох громадян Північної Кореї та трьох їхніх спільників звинуватили в багаторічній шахрайській схемі, яка приносила дохід КНДР.

Про це йдеться на сайті американського міністерства юстиції.

Звинувачення висунули громадянам Північної Кореї, громадянину Мексики та двом американцям у тому, що вони шахрайством отримували дистанційну роботу у сфері ІТ у американських компаніях.

"Розслідування ФБР виявило багаторічну змову з призначення північнокорейських ІТ-працівників як віддалених співробітників для отримання доходу для режиму КНДР і ухилення від санкцій", – заявив помічник директора кібервідділу ФБР Браян Ворндран.

Обвинувачені приблизно з квітня 2018 року по серпень 2024 року отримали роботу щонайменше в шістдесяти чотирьох компаніях США. Від десяти з цих компаній вони отримали щонайменше 866 255 доларів, більшу частину із яких потім відмили через рахунок у китайському банку.

Шахраї використовували підроблені та викрадені документи, що посвідчують особу, включно з паспортами США. Це дозволяло корейцям приховувати свої справжні дані та обходити санкції і інші закони, щоб отримати роботу в американських компаніях. Двоє із причетних до схеми отримували ноутбуки від роботодавців, завантажуючи та встановлюючи на них програмне забезпечення віддаленого доступу без авторизації, щоб полегшити доступ ІТ-працівників.

Відповідачі також вступили в змову з метою відмивання грошей за віддалену роботу через різноманітні облікові записи, призначені для просування схеми та приховування доходів від неї.

У разі доведення вини підсудним загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

У американському Мін'юсті зазначають, що КНДР відправила тисячі кваліфікованих ІТ-працівників за кордон, насамперед до Китаю та Росії, щоб ті обманювали компанії у США та в інших країнах та приносили Північній Кореї доходи.

Схеми передбачають використання псевдонімної електронної пошти, соціальних мереж, платіжної платформи та облікових записів онлайн-сайтів працевлаштування, а також фальшивих веб-сайтів, проксі-комп’ютерів і залучення третіх осіб, які проживають у Сполучених Штатах та інших країнах.

Кожен із таких "працівників" заробляє до 300 000 доларів США на рік, приносячи у казну КНДР сотні мільйонів доларів разом щороку.