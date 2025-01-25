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ЦПД: розпорядження Держдепу США про призупинення іноземної допомоги не стосуються військової підтримки України

Дві основні програми PDA та USAI продовжують функціонувати.

ЦПД: розпорядження Держдепу США про призупинення іноземної допомоги не стосуються військової підтримки України
Фото: medium.com

Пропри призупинення Держдепом США всієї іноземної допомоги, підтримка обороноздатності України зі сторони Сполучених штатів залишається незмінною.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дзінформації Андрій Коваленко.

"Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше", – повідомив керівник ЦПД.

Згідно з інформацією, дві основні програми – PDA (Presidential Drawdown Authority) та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), – через які виготовляється та постачається зброя для України, продовжують функціонувати без змін.

  • Державний департамент США видав наказ про “припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа.
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