Ураган Еовін на Британських островах вбив 1 людину та залишив мільйони без світла

У п'ятницю Ірландія та Сполучене Королівство відчули на собі удар урагану Еовін - негода призвела до загибелі людини та знеструмила мільйони домогосподарств.

Як пише BBC, ірландська поліція повідомила про загибель чоловіка у регіоні Донегал. На його автівку впало повалене вітром дерево. У республіці без світла залишаються 725 тисяч помешкань, понад 100 тисяч людей сидять без водопостачання.

Мільйони людей у Британії отримали рекомендацію не залишати свої домівки. Метеорологічна служба оголосила найвищий, червоний рівень небезпеки. Пориви вітру сягнули позначки у 160 кілометрів на годину.

У Північній Ірландії були закриті усі школи. У Шотландії зупинилися потяги та був скасований кожен п'ятий авіарейс.

Загалом аеропорти не змогли обслужити понад 1100 літаків, що завдало незручностей 150 тисячам пасажирів. Найбільше постраждали летовища Дубліна, Едінбурга, Глазго та лондонський Хітроу.