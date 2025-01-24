У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протест з вимогою відставки прем'єра Фіцо

Демонстранти вигукують гасла: "Досить Фіцо", "Ні цьому уряду" та "Фіцо в Росію".

24 січня ввечері у понад 20 словацьких містах почались протести проти політики уряду Роберта Фіцо та вимогою відставки прем'єра.

Про це пише Dennik N.

Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії. Також повідомляється про протести в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Зокрема, у словацькому місті Пряшів на акцію протесту прийшли 5 тисяч людей. Протестувальники розмахують прапорами та транспарантами зі згадками про високі податки та неприйняття проросійської орієнтації влади. Натовп викликував гасла: "Досить Фіцо", "Ні цьому уряду" та "Фіцо в Росію".

Демонстранти також обурені заявами Фіцо щодо можливого державного перевороту під час проведення акцій протесту. За даними організаторів, на акцію протесту в Братиславі вийшло близько 60 тисяч людей, у Кошице — 15 тисяч учасників.

Також сотні людей зібралися на протесті в Пр'євідзі та заповнили площу Миру в Тренчині, дехто прийшов з українськими прапорами.

Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.

264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.

14 січня низка опозиційних партій Словаччини заявили, що мають намір оголосити вотум недовіри урядові Фіцо.

Однак глава уряду зробив сесію закритому, зіславшись на те, що він на засіданні озвучить конфіденційну інформацію. Тому опозиційні партії відкликали вотум недовіри.