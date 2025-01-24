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Суд відмовив у продовження арешту президента Південної Кореї

За законом, підозрюваний може перебувати під арештом до 10 днів з ймовірним продовженням терміну ще на 10 днів.

Суд відмовив у продовження арешту президента Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

Центральний районний суд в Сеулі відмовив у продовженні арешту відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це пише Yonhap.

Команда спецпрокурорів 23 січня подала до суду клопотання про продовження утримання Юна під вартою до 6 лютого. 

Однак 24 січня Центральний районний суд в Сеулі відхилив клопотання прокурорів, пославшись на відсутність достатніх підстав для продовження розслідування під керівництвом прокуратури, оскільки справа вже була їм передана співробітниками CIO.

CIO передало справу до прокуратури, бо відомство не мало повноважень на висунення обвинувачень президенту.

За законом, підозрюваний може перебувати під арештом до 10 днів з можливим продовженням ще на 10 днів. 

  • Арештували Юн Сок Йоля 15 січня після того, як він сам вийшов із резиденції. До того були невдалі спроби його затримання. 
  • 18 січня суд Сеула продовжив арешт відстороненого президента.
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