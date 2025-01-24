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BBC: ХАМАС передасть Ізраїлю імена чотирьох заручників, яких звільнять у суботу

Вважається, що це будуть солдати та цивільні особи, всі жінки.

BBC: ХАМАС передасть Ізраїлю імена чотирьох заручників, яких звільнять у суботу
Фото: timesofisrael.com

Очікується, що ХАМАС передасть Ізраїлю імена чотирьох заручників, які будуть звільнені в суботу відповідно до угоди про припинення вогню у Смузі Гази, пише BBC.

Вважається, що це будуть солдати та цивільні особи, всі жінки.

Їх звільнять в обмін на 180 палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі.

Це буде другий обмін з моменту набуття чинності перемир'я минулої неділі. Під час першого обміну було звільнено трьох заручників і 90 полонених.

Припинення вогню призупинило війну, яка почалася, коли ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Близько 1200 людей було вбито, а 251 ХАМАС забрав у у Газу як заручників.

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Понад 47 200 палестинців, більшість з яких цивільні, були вбиті під час наступу Ізраїлю, повідомляє міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує теругруповання.

Очікується, що ХАМАС також надасть інформацію про решту 26 заручників, які мають бути звільнені протягом наступних п’яти тижнів. Це включає сім’ю Бібасів – двох батьків і двох дітей, одному з яких, Кфіру, було 10 місяців, коли його взяли в полон, і він є наймолодшим заручником. Не зрозуміло, чи включатиме ця інформація імена чи лише кількість живих чи мертвих заручників.

  • 19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.
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