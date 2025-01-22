AP: єврейські поселенці штурмували палестинські села на окупованому Західному березі

Незабаром після цього президент США Дональд Трамп скасував санкції проти ізраїльтян, звинувачених у насильстві на цій території.

У понеділок ввечері єврейські поселенці штурмували палестинські села на окупованому Західному березі річки Йордан, підпалюючи автомобілі та майно, пише Associated Press.

Десятки чоловіків у масках, яких багато хто вважає поселенцями, пройшли через принаймні два палестинські села та напали на будинки та підприємства, за словами офіційних осіб у Джінсафуті та Аль-Фундуку, які розташовані приблизно в 50 кілометрах на північ від Єрусалиму.

Палестинський “Червоний Півмісяць” повідомив, що надав допомогу 12 людям, яких побили чоловіки. Про їхній стан не повідомляється. Збройні сили Ізраїлю заявили, що чоловіки кидали каміння в солдатів, які прибули, щоб їх розігнати, і розпочали розслідування.

Незабаром після цього президент США Дональд Трамп скасував санкції проти ізраїльтян, звинувачених у насильстві на цій території.

Скасування санкцій адміністрації Джо Байдена, які мали на меті покарати радикально налаштованих поселенців, може задати тон для президентства, яке, як очікується, буде більш терпимим до розширення Ізраїлем поселень і насильства щодо палестинців. Під час попереднього терміну Трампа він “щедро” підтримував Ізраїль, і він знову оточив себе помічниками, які підтримують поселенців.

“Лідери поселенців поквапилися похвалити рішення Трампа щодо санкцій, які вперше були введені майже рік тому, коли під час війни в Газі спалахнуло насильство. Пізніше санкції були розширені, у них включили інших ізраїльтян, яких вважають жорстокими або радикальними”, ‒ зазначає видання.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич назвав це рішення справедливим, заявивши, що санкції були “жорстоким і відвертим іноземним втручанням”. У дописі на платформі X він похвалив Трампа за “непохитну та безкомпромісну підтримку держави Ізраїль”.

Три мільйони палестинців Західного берега живуть під відкритим ізраїльським військовим правлінням, водночас Палестинська адміністрація управляє містами та селищами. Смотрич та інші лідери поселенців, які дотримуються жорсткої лінії, хочуть, щоб Ізраїль анексував Західний берег та відновив поселення у Смузі Гази, територіях, які Ізраїль захопив під час війни на Близькому Сході 1967 року.

Палестинці хочуть, щоб обидві території стали їхньою майбутньою державою, і давно розглядають поселення як серйозну перешкоду на шляху до миру, тоді як міжнародна спільнота переважно вважає їх незаконними. На Західному березі мешкає понад 500 000 поселенців, які мають ізраїльське громадянство.

Вчора на слуханнях щодо затвердження її кандидатури конгресмен Еліз Стефаник, обрана Трампом на пост посла США в ООН, заявила, що дотримується своїх попередніх зауважень, у яких вона сказала, що Ізраїль має “біблійне право” на окуповану територію.