Лідера турецької опозиції судитимуть за розпалювання суспільної ворожнечі (доповнено)

Його нещодавно арештували за образупрезидента Таїпа Ердогана.

Лідера турецької опозиційної ультраправої партії "Перемога" Уміта Оздага судитимуть за розпалювання суспільної ворожнечі.

Про це пише Reuters та АР.

Турецький суд ухвалив рішення про утримання політика під вартою до засідання, на якому розгладатимуть його справу. Одзага звинувачують у розпалюванні суспільної ненависті через соціальні мережі.

Його затримали у понеділок за нібито образу президента Туреччини Таїпа Ердогана на консультаційній зустрічі голів провінційних осередків партії, що відбулася 19 січня. Тоді Оздаг сказав, що "навіть хрестові походи не завдали Туреччині такої шкоди, як Ердоган". Головна прокуратура Стамбула розпочала розслідування проти нього.

У АР уточнили, що головна прокуратура Стамбула звільнила Оздага з-під варти за звинуваченням в образі президента, але згодом видала розпорядження про його арешт за звинуваченням у «розпалюванні ненависті та ворожнечі серед громадськості».

Прокуратура представила 11 постів політика на соціальній платформі X як докази проти нього. Прокуратура також визнала Оздага відповідальним за антисирійські заворушення біженців, які спалахнули в центральній турецькій провінції Кайсері минулого року, під час яких були атаковані сотні будинків і підприємств.

У дописі на своєму акаунті X Оздаг зазначив, що його арешт означає арешт людей, яких він представляє, тобто людей, які потребують допомоги.

Ümit Özdağ tutuklandı!

Adalet tutuklandı!

Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı!

Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı!

Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı!

Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest… — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 21, 2025

На затримання опозиціонера відреагували турецькі політики.

Озгур Озел, лідер опозиційної Республіканської народної партії (CHP) зазначив, що рішення про арешт є "вбивством справедливості, знищенням як демократії, і незалежності суду".

Мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив, що це є втручанням політики в судову систему.

А лідер націоналістичної опозиційної партії Ії Мусават Дервісоглу сказав, що правляча партія намагається заткнути рот опозиційним партіям, погрожуючи, дискредитуючи та залякуючи їх.