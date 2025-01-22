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Інавгурація Трампа зібрала найменшу кількість телеглядачів з 2013 року

Найактивніше подію дивилися на каналі Fox News.

Інавгурація Трампа зібрала найменшу кількість телеглядачів з 2013 року
Інавгурація Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG

Компанія Nielsen, яка збирає дані про рейтинги телевізійних програм, підрахувала, що інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні 20 січня 2025 року викликала у глядачів найменше зацікавлення з 2013 року. 

Як пише Associated Press, біля своїх екранів подивитися на друге складання республіканцем присяги на вірність народу та конституції зібралися 24,6 мільйона американців. Для порівняння - старт першого терміну Трампа у 2017 році наживо дивилися 30,6 мільйона громадян США, а вступ на посаду Джо Байдена чотири роки тому зібрав авдиторію у 33,8 мільйона. 

Здебільшого спостерігали за найважливішою подією початку року прихильники республіканця - про це свідчить частка каналу Fox News, який традиційно вважають лояльним до "червоної" партії. Саме цю мережу вмикали удвічі більше американців, ніж будь-якого іншого транслятора інавгурації. 

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