Інавгурація Трампа зібрала найменшу кількість телеглядачів з 2013 року

Компанія Nielsen, яка збирає дані про рейтинги телевізійних програм, підрахувала, що інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні 20 січня 2025 року викликала у глядачів найменше зацікавлення з 2013 року.

Як пише Associated Press, біля своїх екранів подивитися на друге складання республіканцем присяги на вірність народу та конституції зібралися 24,6 мільйона американців. Для порівняння - старт першого терміну Трампа у 2017 році наживо дивилися 30,6 мільйона громадян США, а вступ на посаду Джо Байдена чотири роки тому зібрав авдиторію у 33,8 мільйона.

Здебільшого спостерігали за найважливішою подією початку року прихильники республіканця - про це свідчить частка каналу Fox News, який традиційно вважають лояльним до "червоної" партії. Саме цю мережу вмикали удвічі більше американців, ніж будь-якого іншого транслятора інавгурації.