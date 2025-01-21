У Тель-Авіві щонайменше четверо поранені в результаті ножового нападу

Ввечері 21 січня щонайменше чотири людини отримали ножові поранення під час теракту на вулиці Нахалат Біньямін у Тель-Авіві.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Після попереднього розслідування поліція підтвердила напад як теракт і повідомила, що нападник поранив трьох людей на вулиці Нахалат Біньямін, а потім четверту людину на сусідній вулиці Грузенберг.

ЗМІ повідомляють, що на тілі нападника знайшли американський вид на проживання та квиток на прикордонний контроль. Нападник був громадянином Марокко з постійним видом на проживання в США і в'їхав до Ізраїлю за туристичною візою 18 січня.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель заявив, що прикордонники в аеропорту Бен-Гуріон відмовилися впустити терориста і вимагали розпочати розслідування. Втім, за повідомленнями ізраїльських ЗМІ, агенти Шин Бет )Агентство безпеки Ізраїлю) скасували це рішення та дозволили йому в'їхати до Ізраїлю.

У поліції підтвердили, що нападника застрелили мирні жителі.