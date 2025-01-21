Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Цим він скасував рішення Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму.

Президент США Дональд Трамп скасував рішення адміністрації Джо Байдена, прийняте лише шість днів тому, про виключення Куби зі списку США держав-спонсорів тероризму.

Про це пише The Wall Streat Journal.

Рішення Байдена було частиною угоди з католицькою церквою, яка змусила Гавану погодитися на звільнення 553 політичних в’язнів.

Щонайменше 88 кубинських ув'язнених, більшість із яких сиділи за ґратами після загальноострівних протестів у 2021 році, вже звільнені.

Тепер незрозуміло, чи продовжать звільнення в'язнів після того, як Трамп скасував рішення попередника.

Президент Куби Мігель Діас-Канель розкритикував рішення Трампа, назвавши його "актом зарозумілості та зневаги до правди".

Presidente Trump, en acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. No sorprende. Su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 21, 2025

Рішення Трампа було очікуваним, адже республіканець відновив статус Куби як терористичної країни під свого першого терміну повноважень у 2021 році.