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Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Цим він скасував рішення Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму.

Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму
Дональд Трамп в Овальному кабінеті
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп скасував рішення адміністрації Джо Байдена, прийняте лише шість днів тому, про виключення Куби зі списку США держав-спонсорів тероризму. 

Про це пише The Wall Streat Journal.

Рішення Байдена було частиною угоди з католицькою церквою, яка змусила Гавану погодитися на звільнення 553 політичних в’язнів.

Щонайменше 88 кубинських ув'язнених, більшість із яких сиділи за ґратами після загальноострівних протестів у 2021 році, вже звільнені. 

Тепер незрозуміло, чи продовжать звільнення в'язнів після того, як Трамп скасував рішення попередника. 

Президент Куби Мігель Діас-Канель розкритикував рішення Трампа, назвавши його "актом зарозумілості та зневаги до правди".

Рішення Трампа було очікуваним, адже республіканець відновив статус Куби як терористичної країни під свого першого терміну повноважень у 2021 році.

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