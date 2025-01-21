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Урсула фон дер Ляєн поїде у Індію, щоб відновити переговори щодо торгової угоди

Це буде першою закордонною поїздкою під час нового терміну на посаді фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн поїде у Індію, щоб відновити переговори щодо торгової угоди
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн
Фото: EPA/UPG

Першу закордонну поїздку під час нового терміну на посаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здійснить до Індії.

Як пише Politico, метою візиту буде зміцнення відносин із найбільшою демократією світу.

Таку заяву зробила політикиня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Вона зазначила, що Європа стає все більш привабливим партнером для Африки до Азії.

"Тому перша поїздка моєї нової Комісії буде до Індії. Разом із прем’єр-міністром Моді ми хочемо покращити стратегічне партнерство з найбільшою країною та демократією у світі", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

ЄС прагне активізувати переговори щодо торгової угоди з Індією, особливо зараз, коли президент США Дональд Трамп повернувся в Білий дім.

Раніше відбувся візит до Бельгії міністра торгівлі Індії Піюша Гойяла, під час якого він зустрівся з єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем. Наступний раунд переговорів щодо угоди про вільну торгівлю запланований на 10-14 березня в Брюсселі. У переговорах також брав участь голова Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала.

Видання пише, що переобрання Трампа спонукало фон дер Ляєн до дій щодо торгівлі: у грудні вона уклала довгоочікувану угоду з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, минулого тижня ЄС переглянув свою торговельну угоду з Мексикою, а в понеділок відновив торговельні переговори з Малайзією після перерви, яка тривала більше десяти років.

На початку січня фон дер Ляєн скасувала поїздку до Польщі, бо захворіла на пневмонію. 

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