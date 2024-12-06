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ЗМІ: схвалення угоди ЄС і МЕРКОСУР “назріває”, але знову є перепони

Претензії до угоди має, зокрема, Італія.

ЗМІ: схвалення угоди ЄС і МЕРКОСУР “назріває”, але знову є перепони
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн
Фото: EPA/UPG

Схвалення суперечливої угоди про вільну торгівлю між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, яку напрацьовували 20 років, “назріває”, але сподівання на її підписання на саміті в Уругваї цього тижня зменшилося, пише France24.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула вчора до Монтевідео на дводенний саміт лідерів Бразилії, Аргентини, Уругваю та Парагваю ‒ чотирьох країн, з якими Європейський Союз сподівається створити найбільшу у світі зону вільної торгівлі.

“Фінішна пряма угоди між ЄС і Меркосур вже на порозі. Давайте працювати, давайте її перетинати”, ‒ написала вона на соцплатформі X.

Плани фон дер Ляєн опинилися під загрозою після того, як джерела в італійському уряді заявили вчора, що “умов для підписання угоди Римом немає”. Така позиція потенційно дає можливість скептикам заблокувати підписання угоди.

Водночас агентство AFP з посиланням на джерела у ЄС повідомляє, що Фон дер Ляйєн планує провести сьогодні спільну пресконференцію в Уругваї з президентами Бразилії, Аргентини, Парагваю та Уругваю.

Що передбачає угода і хто проти неї

Угода дозволить ЄС легше експортувати автомобілі, обладнання та фармацевтичну продукцію до Південної Америки.Натомість Бразилія та її сусіди зможуть продавати в Європу м’ясо, цукор, рис, мед, соєві боби та інші продукти з меншими обмеженнями.

Переважна більшість країн-членів ЄС на чолі з Німеччиною та Іспанією підтримують угоду.  Однак проти виступили Італія та Польща виступили проти, Нідерланди та Австрія висловили свої застереження. 

Президент Франції Еммануель Макрон повторив попередження до фон дер Ляйєн, що угода “неприйнятна в її нинішньому стані”. “Франція, мабуть, близька до того, щоб отримати блокуючу меншість з щонайменше чотирьох країн, що представляють 35% в населення ЄС, які необхідні для зупинки реалізації угоди”, ‒ зазначає видання.

Договір, що обговорюється з 1999 року, спрямований на скасування більшості мит між ЄС і МЕРКОСУР для створення величезного ринку з понад 700 мільйонами споживачів.

Політична угода була укладена у червні 2019 року, але так і не була ратифікована, зокрема, через побоювання щодо впливу бразильського сільського господарства на зміну клімату.

Джерела, знайомі з переговорами, повідомили AFP, що нова угода включатиме зміни у кількох розділах, включно з державними контрактами, послугами, інтелектуальною власністю та навколишнім середовищем.

Поштовх з боку ЄС і Бразилії щодо досягнення угоди відбувається в той момент, коли Макрон виглядає політично ослабленим після того, як його уряд “впав” через вотум недовіри. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відмахнувся від опозиції Франції, сказавши: “Вони більше нічого не вирішують, це вирішує Європейська комісія”.

Додамо, як тільки можливу угоду буде підписано з країнами МЕРКОСУР, її повинні ратифікувати принаймні 15 членів ЄС, які представляють 65% населення ЄС, а потім більшість у Європейському парламенті.

Позиція фермерів та екологічних активістів

Фермери в ЄС побоюються, що угода призведе до того, що Європа буде “завалена” дешевим імпортом із країн, де виробники працюють за менш жорсткими екологічними, санітарними та трудовими стандартами.

Громадські організації та ліві активісти вважають, що створення великої зони вільної торгівлі прискорить вирубку лісів в Амазонії та погіршить кліматичну кризу через збільшення викидів парникових газів.

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