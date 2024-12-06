Повстанці у Сирії захопили ще одне важливе місто - Дейр-ез-Зор

Також під їхнім контролем опинився головний прикордонний перехід з Іраком.

У Сирії повстанці захопили головне місто на сході країни Дейр-ез-Зор і головний прикордонний перехід з Іраком Абу-Камаль, передає Reuters.

Сирійські урядові війська й іракські бойовики, які підтримують Іран, покинули місто до того, як туди увійшли повстанці.

Дейр-ез-Зор кілька разів переходило з рук в руки з того часу, як у 2011 році в Сирії почався конфлікт після протестів проти режиму Башара Асада.