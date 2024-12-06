Президенти країн Балтії та Польщі виступили зі спільною заявою щодо Грузії

Лідери закликають до незалежного міжнародного розслідування щодо проблем на останніх парламентських виборах у Грузії.

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Грузії, передає «Європейська правда».

Лідери висловили підтримку європейським прагненням грузинського народу і закликали владу припинити застосування сили щодо протестувальників.

Після зустрічі у Клайпеді президенти чотирьох держав озвучили своє здивування з приводу рішення «Грузинської мрії» призупинити процес переговорів про вступ країни до ЄС. Також вони закликали до незалежного міжнародного розслідування щодо проблем на останніх парламентських виборах у Грузії та розслідування розгону протестів, а також підтримали заклик Європарламенту щодо повторного проведення виборів.

«Найсуворіше засуджуємо застосування сили проти грузинського народу та свавільне затримання людей, які реалізують свої права. Закликаємо грузинську владу негайно припинити ці насильницькі дії і дотримуватися фундаментальних свобод зібрання і вираження поглядів, як це передбачено міжнародними зобов’язаннями Грузії», – йдеться у заяві.