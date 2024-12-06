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У Варшаві заарештували російського "короля криптовалют", який відмив $450 млн

Раніше писали про те, що ці гроші пішли для таємного фінансування російської агресії на сході України.

У Варшаві заарештували російського "короля криптовалют", який відмив $450 млн
Затримання росіянина у Польщі
Фото: Центральне слідче бюро поліції / CBŚP

У варшавському районі Воля затримали колишнього керівника російської криптовалютної біржі, з якої зникли 450 мільйонів доларів. Йдеться про Дмитра В., якого розшукували США.

Як пише RMF24, чоловіка затримали "Мисливці за тінню" з Центрального слідчого бюро, виконуючи запит про екстрадицію, який подало Міністерство юстиції США. 

"Дмитра В. підозрюють у численних шахрайствах, грошових переказах і відмиванні грошей у зв'язку з керуванням однією з найбільших криптовалютних бірж у світі ", – зазначили польські правоохоронці. 

У США за ці злочини його можуть засудити до 20 років в'язниці.

Це не перший випадок, коли Дмитро В. потрапляє до рук польських правоохоронців. Росіянина вже затримували три роки тому в аеропорту імені Шопена. Він був заарештований і чекав на екстрадицію до Казахстану. Його видворили з Польщі, а через рік заарештували в аеропорту столиці Хорватії. 

Також з'ясувалося, що Дмитра Васильовича вперше заарештували в Італії, але через кілька тижнів його відпустили через формальні помилки в запиті на екстрадицію. За даними британських ЗМІ, чоловік щоразу повертався до Росії. 

Його пов'язують фінансуванням російської агресії в Україні. Раніше ЗМІ писали про те, що до  зникненні $450 млн з криптовалютної біржі причетна ФСБ, яка таким чином отримала кошти для таємного фінансування російської агресії на сході України.

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