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США надасть Польщі кредит для трансформації армії у розмірі 4 млрд доларів

Загалом США надали Польщі понад 11 млрд доларів на фінансування програм озброєнь.

США надасть Польщі кредит для трансформації армії у розмірі 4 млрд доларів
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

США надасть Польщі кредит для швидкої трансформації армії.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

“Зараз це 4 мільярди доларів, а загалом США надали Польщі понад 11 мільярдів доларів на фінансування програм озброєнь”, - написав міністр.

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Він додав, що йдеться про ЗРК Patriot і вертольоти Apache. 

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