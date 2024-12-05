США надасть Польщі кредит для трансформації армії у розмірі 4 млрд доларів

Він додав, що йдеться про ЗРК Patriot і вертольоти Apache.

“Зараз це 4 мільярди доларів, а загалом США надали Польщі понад 11 мільярдів доларів на фінансування програм озброєнь”, - написав міністр.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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