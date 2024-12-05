США надасть Польщі кредит для трансформації армії у розмірі 4 млрд доларів

США надасть Польщі кредит для швидкої трансформації армії.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
“Зараз це 4 мільярди доларів, а загалом США надали Польщі понад 11 мільярдів доларів на фінансування програм озброєнь”, - написав міністр.
Він додав, що йдеться про ЗРК Patriot і вертольоти Apache.
- Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про відправку до Польщі багатоцільових літаків F-35 і систем ППО NASAMS.
- Німеччина запропонувала передислокувати системи ППО Patriot до Польщі на початку 2025 року.