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Фінляндія надасть Україні 26-й пакет військової допомоги

У пакеті буде зимове спорадження для українських військових.

Фінляндія надасть Україні 26-й пакет військової допомоги
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія надасть Україні 26-й пакет військової допомоги, до якого увійде зимове спорадження для українських військових.

Про це йдеться на сайті міноборони Фінляндії.

Президент Республіки Александр Стубб ухвалив це питання 5 грудня 2024 року за поданням уряду країни.

Заміна у цьому пакеті коштуватиме Фінляндії приблизно 25 мільйонів євро. 

Також оборонне відомство вже готує наступний пакет допомоги, який буде надано на початку наступного року.

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"Наразі Фінляндія поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 млрд євро. Цього разу в пакунку є, наприклад, зимове спорядження для українських військових. Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України, і ми не плануємо це змінювати", – заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

Для того, щоб допомогу доставили до місця призначення, детальну інформацію про зміст допомоги, спосіб доставки або розклад не розголошуватимуть. 

При прийнятті рішення про надання додаткової допомоги враховувалися як потреби України, так і ресурси фінських сил оборони.

  • Наприкінці листопада Фінляндія та ще шість країн анонсували посилення допомоги Україні.
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