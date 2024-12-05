Макрон прийняв відставку Мішеля Барньє (доповнено)

До призначення нового уряду прем'єр і міністри займатимуться поточними справами.

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра країни Мішеля Барньє.

Про це пише видання Le Figaro із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу та АР.

Зазначається, що Мішель Барньє та його міністри займатимуться поточними справами до призначення нового уряду.

Уряд Барньє пропрацював 90 днів. Він став найменш тривалим в історії Пʼятої Республіки у Франції із 1958 року.

Згідно із французьким законодавством, у разі відставки уряду депутати можуть частково продовжувати роботу.

Як пише АР, після відставки президент Франції звернеться до нації. Очікується, що Макрон у своїй промові зосередиться на стабілізації політичної кризи, хоча неясно, коли він призначить нового прем’єр-міністра, який керуватиме роздробленим парламентом.

Новий розпуск президентом може відбутися лише через рік після другого туру дострокових парламентських виборів, спричинених попереднім розпуском. Тобто 13 липня 2025 року.