У Фінляндії прокурори вимагають довічного ув’язнення для російського неонациста Тордена

Згідно з обвинувальним висновком, Як Петровський, як заступник командира, віддавав накази і сам розстрілював українських солдатів.

У Гельсінкі розпочався розгляд справи засновника і одного з керівників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русич” Воїслава Тордена (Яна Петровського), яке воювало з українськими військовими в Луганській та Донецькій областях у 2014-2015 роках.

Про це повідомляє видання Yle.

Росіянина звинувачують у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Це вперше, коли у Фінляндії висунуто обвинувачення про воєнні злочини в Україні.

Обвинувачення пов'язані з діяльністю Тордена у ”Русичі” на боці сепаратистів “ЛНР”, яких підтримує Росія.

Згідно з обвинувальним висновком, Торден, як заступник командира, віддавав накази і сам розстрілював українських солдатів. Докази злочинів здебільшого складаються з відеозаписів.

Сторона обвинувачення вимагає довічного ув'язнення для Тордена.

Адвокати росіянина заявляють, що він відкидає всі обвинувачення у воєнних злочинах. Його захист також заперечує, що ”Русич” сповідує неонацистську ідеологію.