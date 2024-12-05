У Фінляндії прокурори вимагають довічного ув’язнення для російського неонациста Тордена

У Гельсінкі розпочався розгляд справи засновника і одного з керівників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русич” Воїслава Тордена (Яна Петровського), яке воювало з українськими військовими в Луганській та Донецькій областях у 2014-2015 роках.
Про це повідомляє видання Yle.
Росіянина звинувачують у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Це вперше, коли у Фінляндії висунуто обвинувачення про воєнні злочини в Україні.
Обвинувачення пов'язані з діяльністю Тордена у ”Русичі” на боці сепаратистів “ЛНР”, яких підтримує Росія.
Згідно з обвинувальним висновком, Торден, як заступник командира, віддавав накази і сам розстрілював українських солдатів. Докази злочинів здебільшого складаються з відеозаписів.
Сторона обвинувачення вимагає довічного ув'язнення для Тордена.
Адвокати росіянина заявляють, що він відкидає всі обвинувачення у воєнних злочинах. Його захист також заперечує, що ”Русич” сповідує неонацистську ідеологію.
- З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.
- Тордена затримали у Фінляндії в липні 2023 року на запит України.
- Україна раніше вимагала від Фінляндії видати Тордена, проте Верховний суд Фінляндії вирішив, що запит про екстрадицію не може задовольнити. Гельсінкі розпочали розслідування.