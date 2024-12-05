Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаСвіт

У Фінляндії прокурори вимагають довічного ув’язнення для російського неонациста Тордена

Згідно з обвинувальним висновком, Як Петровський, як заступник командира, віддавав накази і сам розстрілював українських солдатів.

У Фінляндії прокурори вимагають довічного ув’язнення для російського неонациста Тордена
Воїслав Торден
Фото: Markku Ulander/Lehtikuva

У Гельсінкі розпочався розгляд справи засновника і одного з керівників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русич” Воїслава Тордена (Яна Петровського), яке воювало з українськими військовими в Луганській та Донецькій областях у 2014-2015 роках.

Про це повідомляє видання Yle.

Росіянина звинувачують у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Це вперше, коли у Фінляндії висунуто обвинувачення про воєнні злочини в Україні.

Обвинувачення пов'язані з діяльністю Тордена у ”Русичі” на боці сепаратистів “ЛНР”, яких підтримує Росія. 

Згідно з обвинувальним висновком, Торден, як заступник командира, віддавав накази і сам розстрілював українських солдатів. Докази злочинів здебільшого складаються з відеозаписів.

Сторона обвинувачення вимагає довічного ув'язнення для Тордена.

Адвокати росіянина заявляють, що він відкидає всі обвинувачення у воєнних злочинах. Його захист також заперечує, що ”Русич” сповідує неонацистську ідеологію.

  • З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.
  • Тордена затримали у Фінляндії в липні 2023 року на запит України.
  • Україна раніше вимагала від Фінляндії видати Тордена, проте Верховний суд Фінляндії вирішив, що запит про екстрадицію не може задовольнити. Гельсінкі розпочали розслідування.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies