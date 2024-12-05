Заступник міністра фінансів Польщі: ЄС готовий взяти на себе частку США з $50 млрд для України, схвалених G7

Заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовнік заявив, що Євросоюз готовий взяти на себе частку США, яку Вашингтон зобов'язався надати Україні в межах позики в 50 млрд доларів, погоджених країнами Group of 7. Про це пише Politico.

Учора під час виступу на заході з нагоди наближення початку головування Польщі в ЄС Карбовнік сказав, що "є ризик, що Дональд Трамп вийде з угоди про $50 млрд". Заява пролунала на тлі того, як спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився включити запит адміністрації президента США Джо Байдена до бюджетного закону, щоб надати України ще 24 млрд доларів.

"Ми маємо новообраного президента і збираємося чекати і отримати вказівки від нового верховного головнокомандувача щодо цього, тож я не очікую будь-якого фінансування України зараз", – сказав він.

50 млрд, про які йдеться, це позика, яку розраховують закрити за рахунок прибутків від російських заморожених активів. Цей кредит G7 погодила в жовтні. США і Євросоюз мали намір надати по 20 млрд кожен, а решту – Велика Британія, Канада і Японія. Канцлер Німеччини Олаф Шольц казав, що кошти мали піти на закупівлю зброї.

Карбовнік закликав Трампа визначитися пошвидше, щоб Євросоюз міг розробити план дій.

Якщо трапиться найгірший сценарій, додав Карбовник, "ми, як ЄС, забезпечимо, щоб 50 мільярдів доларів надійшли в Україну незалежно від Трампа". Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що в разі відмови США блок зможе надати 35 млн євро.