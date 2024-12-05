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Громадянин Колумбії на замовлення росіянина готував підрив критичних об'єктів у Румунії

У липні він вів стеження за цими об'єктами. 

У Румунії затримали громадянина Колумбії, який на замовлення росіянина готував вибухи на об'єктах критичної інфраструктури, пише HotNews. 

Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі, а обвинувальний акт за спробу диверсії прокуратура завершила ще 13 листопада. У липні колумбієць за змовою з росіянином працював над реалізацією підпалу або підриву деяких об'єктів, що мають особливе значення. 

За даними прокуратури, підсудний проводив розвідку в районі об'єктів, які мав намір атакувати, знімаючи їх на фото та відео. Колумбієць не зміг завершити свої плани "через втручання поліції".

"Проведеними дослідженнями також встановлено, що підсудний пройшов військову підготовку в збройних силах країни свого походження, пройшовши підготовку з питань збору інформації", – заявили правоохоронці. 

Диверсії

Ще в травні Financial Times писала про те, що європейські спецслжуби отримали дані про підготовку Москвою диверсій на території Європи. У одній лише Польщі заарештували десятьох причетних до диверсій. 

На початок червня загалом було відомо про 18 заарештованих за звинуваченнями у вчиненні проросійських і пробілоруських ворожих дій. Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.

А в травні хакери опублікували фейк про мобілізацію в Польщі. В польському уряді підозрюють причетність до цього росіян.

Також навесні затримали українця, який підбурював громадянина Польщі фотографувати техніку, призначену як допомогу Україні. 

5 травня фінська спецслужба попередила, що Росія може готувати диверсії на європейській території. Метою є зрив допомоги українцям. 

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