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Зеленський запровадив санкції проти грузинських політиків

Санкції, зокрема, стосуються засновника "Грузинської мрії". 

Зеленський запровадив санкції проти грузинських політиків
Бідзіна Іванішвілі ‒ олігарх, засновник та почесний голова “Грузинської мрії” і колишній прем’єр-міністр Грузії
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти "тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну".

Він додав, що і партнерам важливо чесно заявляти про те, що відбувається. Про це президент сказав у зверненні.

Санкції стосуюся 20 осіб, зокрема Бідзіни Іванішвілі – лідера "Грузинської мрії" Іраклія Кобахідзе – прем'єра.

Усі обмежувальні заходи – а їх загалом дев'ять включно з блокуванням активів – впроваджені на десятиліття. Указ щодо санкцій уже опублікували на президентському сайті. 

Окрім Іванішвілі, санкцій вжили проти очільника Служби держбезпеки Грігола Лілуашвілі, мера Тбілісі Каладзе Кахабера, судді Чінчаладзе Міхаїла, виконавчого секретаря "Грузинської мрії" Мдінарадзе Мамука, голови МВС Гомелаурі Вахтанга, ексгенпрокурора Отара Парцхаладзе, медіабізнесмена Іраклія Рухадзе, судді Мурісідзе Левана, депутата Джапарідзе Віктора, проти Самхарадзе Дімітрія, ексміністра Хаїндрава Гіоргі, голови уряду Іраклія Кобахідзе, проти Гіоргі Кобахідзе, Шалемберідзе Звіада, Тадумадзе Шалви, міністерки Теа Цулукіані, міністра Карселадзе Іраклія, Бекуарі Кахи. 

"Якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи", – сказав Зеленський.

Він закликав разом захищатися проти Москви. 

Протести в Грузії

28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Цього року вона просунула два скальковані з російських законопроєкти про іноагентів та утискання прав ЛГБТ. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.

Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей. 

Учора президент України доручив розробити санкції проти грузинської влади, яка "штовхає країну на очевидну залежність від Росії". Раніше санкцій проти керівників Грузії вже вжили деякі країни ЄС. 

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